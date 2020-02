immo flash

Stadtquartier mit neuem Geschäftsfeld

Gründung des Geschäftsbereichs Invest

Autor: Stefan Posch

Das im Jahr 2005 gegründete Wiener Maklerunternehmen Stadtquartier hat Ende des vergangenen Jahres mit Stadtquartier I Invest ein zusätzliches Geschäftsfeld gestartet. Laut Oliver Lang, geschäftsführender Gesellschafter von Stadtquartier, agiere dieser Bereich nicht wie ein klassischer Immobilienmakler am Markt, welcher die zu vermittelnden Objekte breit am Markt streut und platzieren versucht. Vielmehr wolle man als langfristiger Partner verstanden werden. „So steht hier die Kundenbeziehung im Vordergrund, um die Portfolios, Strategien der Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, besser verstehen zu können“, erklärt Lang. Nur so sei es möglich, gemeinsam mit dem Klienten den genauen Bedarf analysieren und diesen letzten Endes auch gezielt bedienen zu können um das Puzzle „Angebot und Nachfrage“ mit Erfahrung, Weit- und Ausblick zusammenzusetzen, so Lang weiter.

Das Portfolio soll Zinshäusern, Zinshausanteilen, Wohnungspaketen, Bauträgergrundstücken, Bauträgerprojekten, DG-Ausbauprojekten, Industrieliegenschaften, Baurechtliegenschaften, Hotels, Luxus- und Sonderimmobilien beinhalten.

Derzeit arbeiten im Bereich vier Mitarbeiter als Investmentmakler. Bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2020 soll ein weiterer Mitarbeiter in dem Bereich starten, der sich mit der Beschaffung von geeigneten Standorten für Unternehmen beschäftigt. Bis Ende 2019 wurden bereits vier Liegenschaften mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 34 Millionen Euro vermittelt.