immo flash

Mieter-Übergabe der BelView Apartments

249 Wohnungen stehen bereit

Autor: Gerhard Rodler

© Romana Fürnkranz

Die letzten Arbeiten an den BelView Apartments sind seit Kurzem abgeschlossen. In dem von Signa errichteten Wohnturm im neuen Quartier Bel & Main Vienna am Wiener Hauptbahnhof warten insgesamt 249 Wohnungen besenrein auf ihre Übergabe.

Das Wohnbauprojekt zwischen Schweizergarten und Hauptbahnhof erfreut sich großen Zuspruchs - nach aktuellem Stand sind bereits fast 30 Prozent der BelView Apartments vermietet. Die ersten Schlüssel wurden vor Kurzem den neuen Mietern ausgehändigt. Mit 234 Zwei-Zimmerwohnungen und 15 Drei-Zimmerwohnungen richtet sich dabei das Angebot in erster Linie an Singles und Paare. Die vom renommierten Architekturbüro Coop Himmelb(l)au geplanten Wohnungen verfügen über hochwertig ausgestatte Küchen und Bäder sowie Deckenkühlung und Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima und noch mehr Wohnqualität. Alle Einheiten haben einen Balkon oder eine Loggia mit einer faszinierenden Aussicht. Wohnungssuchende können sich zudem über einen exklusiven Fitness- und Saunabereich mit Profigeräten freuen, der zum Trainieren und Entspannen einlädt. Die Wohnungen werden unbefristet und provisionsfrei vergeben.

BelView Apartments ist ein Teil der Stadteilentwicklung Bel & Main Vienna am Hauptbahnhof, einem Gebäudekomplex mit gemischter Nutzung und einer Bruttogeschossfläche von rund 64.000 m², bestehend aus zwei Wohnhochhäuser mit insgesamt rund 450 Mietwohnungen (209 Bel & Main Residences sowie 249 BelView Apartments, deren Vermietung im Jänner 2021 startete), der Erste Tower mit 17.000 m² Bürofläche und ein Adina Apartmenthotel mit 134 Zimmern. Alle vier Gebäude sind durch eine begrünte Plaza miteinander verbunden. Darunter befindet sich die Tiefgarage mit rd. 400 Kfz-Stellplätzen. Für das Büro- und Hotelgebäude wird eine LEED-Gold-Zertifizierung angestrebt. Der an die Bayrische Versorgungskammer (BVK) verkaufte Wohnturm soll, ebenso wie Bel & Main Residences, eine ÖGNI-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen erhalten.