Start für Musikhaus Ottakring

Neuestes Rustler Projekt in Ottakring

Autor: Stefan Posch

Der Bauträger Rustler hat mit dem nächsten Wohnprojekt in Ottakring gestartet. Bis Sommer 2021 werden im Bezirksteil Neulerchenfeld, in der Lindauergasse 17, 42 freifinanzierte Wohnungen und ein Geschäftslokal errichtet. Die Themenausrichtung „Musikhaus Ottakring“ wurde in Anlehnung an den Komponisten Ludwig Anton Gruber, geboren an der gleichen Adresse, kreiert und manifestiert sich unter anderem in der Fassade, die mit musikalischen Zierelementen kunstvoll gestalten wird.

In Zusammenarbeit mit dem Rustler Maklerteam wurden laut dem Unternehmen bereits vor Baubeginn rund zwei Drittel der Wohnungen verkauft. „Wichtige Gründe für das große Kundeninteresse sind die klaren und harmoni-schen Grundrisse und eine Vielzahl an angebotenen Freiflächen. So tragen Eigengärten, Balkone, Loggien bis hin zu Dachterrassen dazu bei, dass das Musikhaus Ottakring den Ansprüchen unserer Bewohner in jeder Hinsicht gerecht wird“, erzählt die verantwortliche Projektmanagerin Alexandra Neumann-Hanns vom Bauträger Rustler.