immo flash

Steglich übernimmt Marketing

Karriere zum Tag: Neu bei Elk Bau

Autor: Charles Steiner

© Elk Bau

Die Elk Bau, die sich auf gewerbliche Wohnbauträger und Immobilienentwickler konzentriert, will weiter wachsen. Natalie Steglich (Foto) verstärkt seit kurzem als Marketing- und Vertriebsmanagerin das Team von Elk Bau. In dieser neu geschaffenen Funktion wird die erfahrene Marketingexpertin den Expansionskurs des Unternehmens maßgeblich mitgestalten und die Kooperationen im Bauträger-Bereich weiter ausbauen. Zudem liegen die Stärkung der Markenpräsenz, die Weiterentwicklung der Marketingstrategie und die Koordination der gesamten Marketingaktivitäten in ihrem Verantwortungsbereich. Elk Bau setzt dabei auf hochwertige Holz-Fertigbauweise großvolumiger Projekte mit Doppel- und Reihenhäusern, mehrgeschossigen Wohnhausanlagen und Hotels.

Mit Marianne Buchinger und Werner Graf konnten zwei Bautechnik-Spezialisten mit langjähriger Expertise im großvolumigen Objektbau gewonnen werden. Zusätzlich erweitert Elk Bau in den kommenden Monaten sein österreichweites Vertriebspartner-Netzwerk, um die flächendeckende lokale Betreuung der Kooperationspartner noch effizienter zu koordinieren.