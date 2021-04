immo flash

Stilwerk Berlin mit neuem Namen

Modernisierung und rebranding für bekanntes Retail-Gebäude

Autor: Stefan Posch

© LIVING BERLIN

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1999 hat sich das prägnante, fünfstöckige Retail-Gebäude Stilwerk Berlin in der Kantstraße 17 zu einem der bekanntesten Orte Berlins für ausgesuchtes Interior Design etabliert - mit rund 40 Stores auf ca. 20.000 m². Ab Mai 2021 treten Haus und Mieter unter dem neuen Namen Living Berlin auf. Begleitet wird das Rebranding von umfassenden Renovierungsarbeiten.

„Der Name Living Berlin trägt das erfolgreiche Konzept der vergangenen 20 Jahre ebenso in sich wie die tiefe Verbundenheit zur Stadt Berlin, von uns Eigentümer und allen Mieter gleichermaßen. An diesem Standort ist ein einzigartiges Konzept im stationären Handel rund um Design, Interior und Lifestyle entstanden und es ist uns eine besondere Freude, dieses gemeinsam mit unseren Mieter*innen für viele weitere erfolgreiche Jahre modern weiter zu entwickeln“, so Tim Mayer, Head of Asset Management Retail Germany beim Hauseigentümer CBRE Global Investors.