immo flash

Süba entwickelt in Tulln

83 Wohneinheiten und zwei Geschäftslokale bis 2022

Autor: Charles Steiner

© Philipp Schuster

Immer mehr gewerbliche Bauträger dehnen ihre Aktivitäten in das Wiener Umland aus. Konkret in Städten, die über eine gute Verkehrsanbindung an die Bundeshauptstadt verfügen. Die Süba entwickelt jetzt mit dem LivingImFranks in der Tullner Altstadt 83 Wohneinheiten und zwei Geschäftslokale. Mittlerweile ist der Rohbau fast fertig, berichtete die 100-Prozent-Tochter der Hallmann Holding. Ende dieses Jahres bis Anfang 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Süba-Vorstand Heinz Fletzberger zeigt sich erfreut über den raschen Baufortschritt: „Die Dachgleiche unseres ambitionierten Projektes wird bereits im Mai 2021 stattfinden. Auf insgesamt rund 5.700 m² entsteht in der Tullner Innenstadt ein barrierefrei und ressourcenschonend konzipiertes Wohnhaus, das unseren klaren Auftrag - die Altstadt zu beleben und zugleich einen starken Impuls für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Wohnbau zu setzen - jedenfalls sehr deutlich erfüllt.“

Der Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk sagt: „Wir sehen das neue Wohngebäude als große Bereicherung für unsere Innenstadt. Hier entsteht ein neuer Lebensraum, der sowohl den zukünftigen Bewohnern als auch der Gemeinschaft zugute kommt. Die Lage ist einzigartig im Herzen der Trendstadt in Niederösterreich. Nur drei Gehminuten bis zur Donau, in nur 40 Minuten ist die Wiener City mit dem Auto erreichbar. Hinzu kommt die perfekte Infrastruktur der Umgebung.“

Süba-Unternehmensbotschafterin Barbara Schett: „Der Schutz der Umwelt stellt für den Bausektor nach wie vor eine große Herausforderung dar, ist dieser doch immer noch für rund 39 Prozent der globalen Treibhausgasemmissionen verantwortlich. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind mehr denn je zentrale Überlebensfrage für unseren Planeten. Umso wichtiger ist es, speziell auch im Bereich Wohnbau und Immobilien neue Wege zu gehen und Energieeffizienz, Ressourcenschonung und ökologisches Bauen wirklich ernst zu nehmen. Die Süba nimmt in diesem Bereich eine beeindruckende Vorreiterrolle ein.“