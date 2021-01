immo flash

Technopark Raaba mit Teststation

Angebot für PCR Tests und Antigentests wurde ausgebaut

Autor: Stefan Posch

© Technopark Raaba

Im Technopark Raaba, einem Bürostandort im Süden von Graz, wurde nach steigender Nachfrage das Angebot von PCR Tests und Antigentests weiter ausgebaut. Die Corona Teststation der sogenannten „Covid Fighters“ stellt nun ganztags an sieben Tagen in der Woche Corona Testungen in Form von PCR Gold Standard Tests und Antigen Tests zur Verfügung.

„Bei den PCR Tests bedarf es vorab einer Online Terminvereinbarung auf der Website der Covid Fighters und daher kommt es vor Ort zu keinen nennenswerten Wartezeiten. Vom medizinisch geschulten Personal werden die PCR Tests als Nasen-/Rachenabstrich oder in Form eines Gurgelspültests fachmännisch durchgeführt. Die Abstriche werden gleich im Anschluss vor Ort analysiert, ausgewertet und im Anschluss fachärztlich befundet“, erklärt Hannes Schreiner, Leiter Marketing und Projektentwicklung beim Technopark Raaba.