Tecno Spa expandiert nach Deutschland

Karriere zum Tag: Stephan Kleinrensing dort Head of Sales

Autor: Charles Steiner

Gemeinsam mit einer österreichischen Investorengruppe wagt jetzt der Mailänder Wohn- und Büromöbelhersteller Tecno Spa die Expansion nach Deutschland mit deren jüngsten Geschäftsfeld Systemtrennwände. Dazu wurde mit den österreichischen Investoren in Frankfurt eine eigene Gesellschaft für den Vertrieb und die Abwicklung von Projekten gegründet, geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor.

Für den Vertrieb konnte Stefan Kleinrensing als Head of Sales für die TWS T/Wall System GmbH gewonnen werden. Mit seiner Erfahrung aus zwei Jahrzehnten in Führungspositionen beim Systemwandherstellers Clestra Hauserman wird er für den Markteintritt und den sukzessiven Aufbau lokaler Vertriebsstrukturen in Deutschland verantwortlich sein.

Tecno spa ist global tätig, in Zusammenarbeit mit namhaften Architekten seien dabei zahlreiche ikonische Möbelstücke mit preisgekrönter Designqualität entstanden.