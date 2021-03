immo flash

Teileröffnung für S-Park in Kaposvár

SES eröffnet Fachmarktzentrum in Ungarn

Autor: Stefan Posch

© SES

SES Spar European Shopping Centers hat kürzlich das Fachmarktzentrum S-Park Kaposvár im Regierungsbezirk Somogy in Ungarn eröffnet. Aufgrund eines erneuten Lockdowns im Land sperrten zunächst nur jene Shops auf, die für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind: Eine 6.800 m² große Interspar-Filiale, ein dm Drogeriemarkt mit 600 m² Verkaufsfläche sowie der Optikanbieter Ofotért auf 150 m². Sobald es die Verordnungen der ungarischen Regierung erlauben, geht S-PARK mit allen weiteren Shops wie Hervis, Deichmann, Euronics, Pepco und KIK in Vollbetrieb über. Der Branchen- und Shopmix umfasst dann insgesamt zehn Shops auf einer Pachtfläche von 11.200 m².

Das in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt zwischen dem Eigentümer und Betreiber SES Spar European Shopping Centers und Spar Ungarn realisierte Fachmarktzentrum wurde in Rekordzeit von 10 Monaten errichtet. Das Fachmarktzentrum S-Park mit einem Investitionsvolumen von 24 Millionen Euro bietet Arbeitsplätze für mehr als 180 Menschen in Kaposvár.

„Auch wenn es uns im Augenblick aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, S-Park mit allen unseren Shoppartnern zu eröffnen, sind wir froh, die Stadt und die Menschen in Kaposvár mit einem modernen Nahversorgungsstandort gerade in Zeiten wie diesen zu bereichern“, sagt Christoph Andexlinger, Chief Operations Officer des Betreibers SES Spar European Shopping Centers und erklärt: „Mit der Marke S-Park bieten wir einen Marktplatz, 560 Gratisparkplätze, einen Ort, an dem man sich wohlfühlt und an den man gerne wiederkommt. Sobald wieder erlaubt, soll S-Park auch ein sympathischer Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner von Kaposvár sein. Mit starken nationalen und internationalen Shopkonzepten, Gastronomie und einem einladenden Park schaffen wir dann eine noch höhere Aufenthaltsqualität.“