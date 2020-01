immo flash

Termin zum Tag: Immobilienforum

Die Zukunft des Standorts Wien im Park Hyatt

Autor: Charles Steiner

Wie entwickelt sich der Standort Wien? Welche Ziele verfolgt die Stadt- und Regionalentwicklung? Und wo gibt es Optimierungspotenziale für Wohn- und Büroimmobilienkonzepte? Diese und weitere Themengebiete werden am 6. Immobilienforum des Management Circle im Park Hyatt Vienna am 11. Februar abgehandelt. Einblicke dazu werden Referenten wie Dietmar Reindl, Immofinanz, Christoph Stadlhuber, Signa, Jasmin Soravia, SoReal, Sabine Müller, value one holding, Andreas Trisko, MA18, Alexander Kopecek, Wien 3420 Aspern Development und viele mehr geben. Start ist um 8.30 Uhr. Infos zum Programm und Tickets sind unter diesem http://www.management...orum-wien/">Link erhältlich.