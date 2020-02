immo flash

Termin zum Tag: Kahuna Clubbing

Next Edition am 5. März

Autor: Charles Steiner

Der Kahuna - The Real Estate and Finance Club geht in die dritte Runde: Am 5. März heißt es im Calea im Hilton am Stadtpark wieder: Drinks first, deals later. In launiger Club-Atmosphäre treffen auch diesmals Immo-Profis, High Potentials und Nachwuchs aus der Branche zusammen, um zusammen zu feiern - und natürlich ihre Netzwerke zu erweitern. Im Calea werden dann wieder kühle Drinks zu heißen Beats serviert, zudem auch Speisen eines Berliner Haubenkochs gereicht. Das mit dem erklärten Ziel, einen Abend mit ungezwungenem Networking zu gestalten und junge Rising Stars mit alten Hasen der Branche zu vernetzen.

Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro, darin inkludiert ist ein Begrüßungsdrink powered by Hendricks Gin.