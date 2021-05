immo flash

Teures Parken in deutschen Städten

Bis zu 290 Euro pro Stellplatz

Autor: Stefan Posch

Parken wird in den deutschen Großstädten immer mehr zum Luxus. Ein Untersuchung von Stell- und Garagenplätzen in 14 deutschen Großstädten von immowelt.de zeigt, dass Autobesitzer bis zu 290 Miete pro Monat für einen Stellplatz berappen müssen. Frankfurt am Main führt mit den teuersten Dauerparkplätzen - in der Spitze müssen Autobesitzer bis zu 290 Euro Miete bezahlen. Mit großem Abstand folgen München (maximal 200 Euro), Hamburg (175 Euro) und Berlin (170 Euro). Am günstigsten sind Stellplätze in Dresden, Dortmund und Hannover - dort werden maximal 75 Euro verlangt.

Ein nicht überdachter Stellplatz am Stadtrand kostet in vielen Städten gerade einmal 20 Euro monatlich. Für einen Tiefgaragenstellplatz im Zentrum werden hingegen bis zu 290 Euro verlangt.