immo flash

The Brezn kommt nach Wien

Realkon vermittelt für Brezn Concept Store

Autor: Charles Steiner

Die Coronapandemie hat jede Menge Newcomer auf den Retailmarkt gebracht, die sich durch die Einzelhandelskrise jetzt gute Lagen sichern. Ein Beispiel dafür ist The Brezn Concept Store. Dieser plant perspektivisch die Eröffnung von rund 40 Standorten in den Top-Städten Deutschlands und in Österreich ab einer Verkaufsfläche von rund 50 Quadratmetern. Der erste Shop in Wien kommt noch im Mai: Wie das Retail-Team vom Münchner Einzelhandelsdienstleister Realkon Immobilien berichtet, konnte an die Höflinger Müller GmbH, aus der The Brezn hervorgeht, eine rund 70 m² große Ladenfläche an der Rotenturmstraße 22 vermitteln. Das Unternehmen hatte Realkon mit einem Exklusivmandat für die Expansion beauftragt.

Das Unternehmen Höflinger Müller GmbH betreibt in München 130 Bäckerei-Filialen. Der erste The Brezn Concept Store wurde in Nürnberg eröffnet, weitere sind in Deutschland und Österreich geplant.