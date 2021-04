immo flash

Thür neues AFI-Vorstandsmitglied

Neuer Hueck-Geschäftsführer auch im Verband an der Spitze

Autor: Gerhard Rodler

© Aluminium Fenster Institut

Wolfgang Thür, seit Mitte 2020 neuer Geschäftsführer der Hueck Aluminium GmbH, wurde bei der Generalversammlung des Aluminium-Fenster-Instituts 2021 einstimmig als neues Vorstandsmitglied neben Philip König (AluKönigStahl), Wilhelm Pichler (Metallbau Wastler) und Thomas Sattler (Gänsweider Metalltechnik) bestätigt.

Gemeinsam mit dem Hueck Management will er, so AFI in einer Mitteilung, entsprechend der Hueck-Strategie der gelebten Partnerschaft in gewohnter Weise Kommunikationskonzepte für die österreichische Alu-Fenster- und Fassadenbranche im AFI mitgestalten.