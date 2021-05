immo flash

T.O.C. plant für Botschaften

Standortverlegung der australischen und neuseeländischen Botschaft

Autor: Günther Schneider

Das international tätige Architekturbüro und Beratungsunternehmen Tecno Office Consult (T.O.C.) hat zwei neue - und prominente - Kunden an Land ziehen können. So wird T.O.C. die Standortverlegung der Australischen Botschaft und der Botschaft von Neuseeland in der Funktion der Bauherrenvertretung durchführen.

Nach einem intensiven Ausschreibungsprozess habe sich Tecno Office Consult dabei mit Kompetenz und einem schlüssigen Konzept gegenüber Mitbewerbern durchsetzen können, so das Beratungsunternehmen in einem Statement.