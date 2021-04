immo flash

TPA bringt Investment-Broschüre

Wissenswertes kompakt zusammengefasst

Autor: Günther Schneider

Mit einer länderübergreifenden Broschüre will TPA Investoren die jeweiligen Investmentparameter kompakt näherbringen. Dazu hat dasSteuerberatungsunternehmen TPA in seiner Broschüren-Reihe „Investieren in...“ alles Wissenswerte für die wirtschaftlichen Aktivitäten von in- und ausländischen Unternehmen für Österreich und elf weitere Staaten Mittel- und Südosteuropas zusammengefasst. Neben „Investieren in Österreich“ erscheinen auch „Investieren in“-Broschüren für die Länder Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Nachzulesen sind die wichtigsten Regelungen im Steuersystem, alles rund um Steuerbegünstigungen für Investoren, Wichtiges zu den Gesellschaftsformen und aktuelle Infos zu Doppelbesteuerungsabkommen. Robert Lovrecki, Mitglied des TPA Management Teams und federführender Autor zur aktuellen Auflage: „Ich bin sehr stolz auf unser länderübergreifendes Projekt. “Investieren in...„ ist ein praktischer Leitfaden für Investoren und international tätige Unternehmen. Die Broschüren verschaffen mit ihrer kompakten Form einen guten Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten der Steuersysteme in jenen zwölf Ländern, in denen wir in Mittel- und Südosteuropa tätig sind.“