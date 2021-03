immo flash

TPA erweitert Führungsriege

Karriere zum Tag: Zwei neue Directors

Autor: Charles Steiner

Das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seine Führungsriege und hat per Jahresbeginn Galena Lemke (44) und Hans-Peter Weiland (40) zu Directors ernannt. Das gab die TPA heute Vormittag bekannt.

Lemke (Foto) verstärkt seit 2018 das Team der TPA Steuerberatung in Wien. Ihr fachlicher Fokus liegt in der IFRS- und Konsolidierungsberatung sowie in der Erstellung von Konzernabschlüssen nach IFRS. Galena Lemke studierte Handelswissenschaft an der WU und ist Fachvortragende.

Der Steuerberater Hans-Peter Weiland ist seit zehn Jahren für TPA in Graz tätig. Er hat sich auf die Fachgebiete Immobilienbesteuerung, Umsatzsteuer sowie auf Rechtsformgestaltung & Umgründungen spezialisiert. Der gebürtige Grazer studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens Universität und ist Fachreferent und Vortragender.

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.