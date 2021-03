immo flash

TPA richtet Teststraße ein

Über 1.000 Antigen-Tests pro Monat

Autor: Günther Schneider

Am 16. Februar startete das Steuerberatungsunternehmen TPA am Standort St. Pölten mit seiner ersten Covid 19-Teststraße, kurz darauf folgten weitere TPA Standorte. Damit will das Beratungsunternehmen mit 14 Niederlassungen in Österreich einen wichtigen Schritt in seiner Covid-19-Strategie setzen und verzeichnet im ersten Monat bereits über 1.000 durchgeführte Testungen. Leopold Kühmayer, Partner bei TPA. „Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst und ich bin froh, dass dieses Angebot so intensiv angenommen wird.“ Die Tests werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt und sind als zusätzliche Schutzvorkehrungen für TPA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für deren Familienangehörige vorgesehen."