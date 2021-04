TPA schließt sich mit Kanzlei zusammen

immo flash

Kanzlei Frick und TPA gehen zusammen

Autor: Charles Steiner

Das Steuerberatungsunternehmen TPA hat sich mit 1. April mit der Kanzlei Frick zusammengeschlossen und wächst damit am Wiener Standort weiter. Das 18-köpfige Team der Kanzlei Frick ist am 12. April in den Wiener TPA Standort im The Icon Vienna am Hauptbahnhof übersiedelt und mit ihm auch die Firmengründer Wilhelm und Edith Frick. Die Arbeitsweise und die Tätigkeitsfelder beider Kanzleien seien sich ähnlich und würden sich optimal ergänzen, so die TPA über die Beweggründe des Zusammenschlusses. Für die Kundinnen und Kunden der Kanzlei Frick würden aus der Vereinigung mit dem TPA Netzwerk wertvolle Synergien entstehen, die in herausfordernden Zeiten wie diesen von großem Nutzen sind. Robert Lovrecki, Partner und Mitglied des Management Teams bei TPA: "Wir freuen uns sehr über diese Integration. Mit der Kanzlei Frick verbindet uns eine jahrelange kollegiale Zusammenarbeit. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass neue, hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen unser Team in Wien seit April verstärken."