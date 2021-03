Trei finished in Berlin

immo flash

Erstes von drei Wohnprojekten am Prenzlauer Berg fertig

Autor: Charles Steiner

© Trei Real Estate

Mit dem Neubau 'Port-o-Prenz' in der Berliner Pappelallee hat der internationale Projektentwickler und Bestandshalter für Wohn- und Einzelhandelsimmobilien, Trei Real Estate, die erste von drei großen Projektentwicklungen in Berlin fertiggestellt. Das Objekt wurde planmäßig vom Generalunternehmer S. Pöttinger GmbH & Co. KG Bauunternehmung an die Trei übergeben. Von den Wohnungen sind rund 60 Prozent bereits vermietet, mit der Vollvermietung rechnet die Trei im Sommer 2021, so das Unternehmen via Aussendung.

Der sechsgeschossige Neubau an der Pappelallee im Viertel Prenzlauer Berg bietet 240 Ein- bis Fünfzimmer Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 20 und 150 m², vier Einzelhandelsflächen auf rund 2.600 m² sowie insgesamt 70 Tiefgaragenstellplätze - davon 40 für die Mieter und 30 für die Besucher des Supermarktes. Nur wenige hundert Meter entfernt entwickelt die Trei in der Winsstraße 18 insgesamt 187 Mietwohnungen sowie Handelsflächen im Erdgeschoss. In der Fürstenberger Straße 8 im Bezirk Mitte entstehen weitere 117 Mietwohnungen. Im Rahmen dieser drei Projekte entwickelt die Trei in Berlin derzeit rund 550 Wohnungen.