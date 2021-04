immo flash

Trio stellt in Wels fertig

Wohnbauprojekt "Hygge" in Holzbauweise

Autor: Charles Steiner

© Trio Development

Mit dem Wohnprojekt "Hygge" hat der Welser Entwickler Trio Development ein neues Projekt realisiert. Dieses ist soeben fertiggestellt worden und soll dabei neue Wege in Richtung Nachhaltigkeit und E-Mobilität gehen. Im Rahmen des Projekts im Welser Stadtteil Lichtenegg wurden 26 Eigentumswohnungen in nachhaltiger Holzbauweise mit großzügigem Außenbereich errichtet. Die Wohnungen haben eine Größe von 50 bis 95 m². Einzigartig macht das Projekt das E-Mobilitätskonzept: Ein neuartiges E-Lastenrad sowie E-Bikes samt eigener Radwerkstatt stehen allen Bewohnern gratis zur Verfügung. Der hochwertige Holzbau nach skandinavischem Vorbild bietet eine großzügige Außengestaltung, die eine Radbenutzung bis zur eigenen Haustür über alle Geschosse samt speziellem Abstellplatz in der Wohnung ermöglicht, berichtet Trio. Außerdem wird bei der neuen Wohnanlage ein E-Car zur Verfügung stehen, der Strom kommt aus der Photovoltaikanlage am Dach - beides gemeinsam mit dem Projektpartner Wels Strom realisiert.