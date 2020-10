immo flash

Tröndle dockt bei LIP Invest an

Karriere zum Tag: Wechsel von BNP zu LIP

Autor: Charles Steiner

© LIP Invest

Der auf Logistikimmobilien spezialisierte Immobilien-Investmentmanager LIP Invest baut sein Team mit Jan-Nicolai Tröndle weiter aus. Der Logistik- und Immobilienexperte war zuvor bei BNP Paribas Real Estate und der Grieshaber Logistics Group tätig und wird jetzt bei LIP als Acquisition Manager die Bereiche Akquisition und Ankauf verantworten.

Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP Invest: "Mit Jan-Nicolai Tröndle gewinnen wir einen aufgeschlossenen, kundenorientierten und hoch qualifizierten Mitarbeiter, der sehr gut in unser modernes und dynamisch wachsendes Unternehmen passt. Gerade seine Erfahrungen in einem Logistikunternehmen prädestinieren ihn besonders für diese Aufgabe."

Zuletzt studierte Tröndle an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen Immobilienmanagement, was er im Frühjahr 2019 mit dem Titel Master of Science abschloss. Im Anschluss arbeitete er für eineinhalb Jahre in der Transaktionsberatung für Industrie- und Logistikimmobilien bei der BNP Paribas Real Estate Stuttgart.