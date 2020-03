immo flash

UBM und Invester verkaufen in Meidling

Development aus dem Ekazent-Portfoion geht an GalCap

Autor: Charles Steiner

Die Invester United Benefits und die UBM Development haben soeben das gemischt genutzte Objekt "Pohlgasse 26" in Wien Meidling an GalCap verkauft. Das gaben sowohl Invester und UBM als auch GalCap heute Vormittag gleichzeitig bekannt. Die Immobilie ist im Rahmen eines Forward Share Deals um 28,65 Millionen Euro verkauft worden und wird als Startobjekt in den offenen Spezialfonds "GalCap - Austria Immobilien I" eingebracht, der von Institutional Investment Partners (2IP), einer deutschen Investorenplattform aufgelegt worden ist. Dieser richtet sich an institutionelle Investoren.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Wohngebäude mit 121 freifinanzierten Mietwohnungen und einem Merkur-Supermarkt im Erdgeschoss, das bis zum vierten Quartal 2021 fertiggestellt wird. Beim Objekt in der Pohlgasse handelt es sich um den ersten Wohnbau einer Liegenschaft aus dem Ekazent-Portfolio. Dieses hatten die UBM und Invester vor rund drei Jahren im Rahmen eines Joint Ventures von der Bank Austria als Baurecht übernommen. Es umfasst 28 Objekte. Die Projektliegenschaft umfasst insgesamt knapp 7.000 m² vermietbare Fläche. Invester und UBM werden weiterhin für das komplette Development zuständig sein.

Weitere Ankäufe für das Portfolio des "GalCap - Austria Immobilien I" sollen noch folgen, so GalCap. 2IP und GalCap wollen mit dem Investmentvehikel nach deutschem KAGB eine defensive Investmentstrategie am österreichischen Immobilienmarkt verfolgen. Die Kombination einer Mehrzahl von kleineren, zentral gelegenen Wohnimmobilien mit einem - gerechnet am Gesamtvolumen - prozentual geringeren Anteil an mittelgroßen Büroobjekten in etablierten Lagen verspricht eine laufende Ausschüttung von rund vier Prozent jährlich . Mindestens 50 Prozent des Fondsvolumens sollen in der dynamisch wachsenden Hauptstadt Wien investiert werden, ergänzend können Objekte in den Ballungszentren Graz, Linz und Salzburg erworben werden.