immo flash

UBM setzt auf Holz und Nachhaltigkeit

Strategische Neuausrichtung als Holzbau-Developer

Autor: Stefan Posch

Bei der Bilanzpressekonferenz vergangenen Freitag kündigt UBM-CEO Thomas G. Winkler eine strategische Neuausrichtung der UBM Richtung Holzbau an. „Wir wollen uns als größter Holzbau-Developer in Europa positionieren“, so Winkler. Der erste Schritt wird mit dem Bau des ersten Frankfurter Holzhybrid-Büroturm Timber Pioneer gesetzt, für das Winkler schon bald die Baugenehmigung erwartet. Winkler sieht im Holzbau aufgrund der modularen Systeme und des höheren Vorfertigungsgrades langfristig sogar mögliche Kostenvorteile. Dass der Vorstand der UBM Development AG demnächst mit der ausgewiesenen Hotelexpertin Martina Maly-Gärtner verstärkt wird, bedeutet laut Winkler keine Abkehr der Strategie, sich aus dem Hotel-Development zurückzuziehen. Maly Gärtner werde die 13 Hotelbetriebe verantworten, die unter dem Dach der UBM Hotels vereint sind und bis Jahresende auf 15 Gesellschaften wachsen werden. Zusätzlich wird sich Maly-Gärtner um die Bereiche Human Resources und Nachhaltigkeit kümmern. Trotz der Coronapandemie hat sich das abgelaufene Jahr für die UBM besser als erwartet gezeigt, wenngleich doch Spuren hinterlassen wurden (immoflash berichtete Freitagvormittag mittels Sonderflash). Der Umsatz ist um etwa ein Viertel auf 183 Millionen Euro zurückgegangen. Auch der Gewinn ist von 50,1 Millionen Euro auf 40,8 Millionen Euro gesunken, dennoch sei der Gewinn deutlich über den Erwartungen der Kapitalmarktanalysten gelegen. Damit will die UBM auch heuer wieder eine Dividende ausschütten, die CEO Thomas G. Winkler mit 2,20 Euro je Aktie angibt.

Für 2021 prognostiziert Winkler „eine Corona-Delle“. 2022 soll dann die Trendwende gelingen.