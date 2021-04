immo flash

Union Investment kauft in München

Bürogebäude Terrano erworben

Autor: Charles Steiner

© Union Investment

Die Union Investment ist nach wie vor in Kauflaune und hat das Bürogebäude „Terrano“ in der Münchener Arnulfstraße erworben. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate, so die Union Investment via Aussendung. Verkäufer ist ein von Invesco Real Estate betreutes Einzelmandat, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 2009 erbaute Bürogebäude „Terrano“ verfügt je nach Abschnitt über sechs bis neun Geschosse inklusive zweier Untergeschosse. Es hat eine Mietfläche von 6.880 m² und ist zu 99 Prozent vermietet. Hauptmieter ist die Pandion Real Estate GmbH. Der institutionelle Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate investiert ausschließlich in Deutschland mit Schwerpunkt auf Objektgrößen zwischen 15 und 50 Millionen Euro. Er verwaltet derzeit ein Volumen von rund 840 Millionen Euro.