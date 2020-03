immo flash

Münchner Campusimmobilie geht an Fonds

Union Investment und Hansainvest kaufen in München

Autor: Stefan Posch

Ein Joint Venture aus Union Investment und der Service-KVG Hansainvest erwirbt die Campusimmobilie Konrad in München. Der Ankauf erfolgt für den Spezialfonds Urban Campus Nr.1 und den LBBW Immobilien-Spezialfonds Germany Diversified Core+. Das 38.000 m² große Konrad liegt im Osten von München im Technologiepark West. Verkäufer ist die Investmentgesellschaft Ardian, die den Bürokomplex in den vergangenen Jahren repositioniert hat. Über den Kaufpreis haben die Transaktionspartner Stillschweigen vereinbart.

Die Campusimmobilie Konrad besteht aus der denkmalgeschützten Wappenhalle, die 1939 errichtet wurde, sowie zehn miteinander verbundenen Gebäudeteilen, die sich um einen zentralen Hofgarten gruppieren. Hinzu kommen 544 Pkw-Stellplätze. Zum Zeitpunkt des Ankaufs verfügt die Immobilie über 30 Mieter und weist eine Vermietungsquote von 98 Prozent auf. Der Technologiepark West liegt in der Messestadt Riem und hat eine Anbindung an die nahe gelegene Autobahn A94. Am Standort ist Union Investment bereits Eigentümerin des StadtQuartiers Riem Arcaden, das im Jahr 2004 fertiggestellt und zuletzt im Jahr 2018 auf eine Mietfläche von 122.500 m² erweitert wurde.