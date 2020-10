immo flash

Valoria kauft in Secondaries zu

45 Wohneinheiten in Emden erworben

Autor: Charles Steiner

Der deutsche Wohnimmobilieninvestor und -bestandshalter Valoria Wohnen dehnt ihre Strategie für deutsche Sekundärstädte weiter aus. So eben hat das Unternehmen 45 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten in der niedersächsischen Hafenstadt Emden erworben. Das Closing ist bereits erfolgt, die Gesamtmietfläche beträgt rund 2.700 m².

Valoria rechnet dabei mit einer Nettoanfangsrendite von knapp sieben Prozent, die jährliche Nettokalt-Ist-Miete wird mit 180.000 Euro angegeben. Der Leerstand betrage rund 35 Prozent, dieser soll durch entsprechend definierte Maßnahmen sukzessive abgebaut werden, so Valoria. Dadurch sollen die Mieterlöse um 50 Prozent gesteigert werden.

Jörg Tantzen, Geschäftsführer von Valoria, sieht sich in der Position, aktuell keinen Anlagedruck zu haben und daher selektiv kaufen zu können: „Wir haben im Jahr 2020 - ungeachtet der herausfordernden Lage durch die COVID-19-Pandemie - Ankäufe und Verkäufe realisieren können. Dies zeigt unsere Vernetzung in unseren Fokusregionen, zu denen auch Emden zählt. Wir gehen bei unseren Erwerbungen sehr selektiv vor und bleiben unserer renditeorientierten Strategie treu.“ Aktuell befinden sich zusätzlich weitere Ankäufe in Norddeutschland in der Umsetzung.