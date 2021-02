immo flash

Milestone goes Poland

Value One und Nuveen expandieren

Autor: Charles Steiner

Das vor zwei Jahren zwischen Value One und Nuveen Real Estate geschlossene Joint-Venture zur Ausrichtung der Student Living-Marke Milestone wird noch weiter ausgebaut. Wie die Value One heute Vormittag mitteilen lässt, betritt man mit Milestone jetzt den polnischen Markt, wo das Portfolio jetzt um mehrere Immobilien erweitert wurde. Hierbei handelt es sich um Bestandsobjekte mit 150 Betten sowie zwei Entwicklungsgrundstücke in Breslau. "Diese Akquisition gibt uns die Möglichkeit sofort operativ in Polen präsent zu sein und gleichzeitig den weiteren Roll-out von neuen Projekten in diesem Markt voranzutreiben," sagt Gary Clarke, CEO von Milestone. Die aktuelle Akquise basiert auf der Zusammenarbeit zwischen Value One und Nuveen Real Estate, einer Tochtergesellschaft der TIAA Teachers Insurance and Annuity Association of America.

Sebastian Gruber, Geschäftsführer von Value One Development International: "Polen ist ein äußerst attraktiver Markt für studentisches Wohnen und wir freuen uns, gemeinsam mit unserem lokalen Partner Akron, die ersten Standorte in Polen zu entwickeln. Mit dieser Akquisition setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs fort und betreten jetzt den vierten internationalen Markt nach Portugal, Deutschland und Italien, wo wir bereits aktiv sind."