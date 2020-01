immo flash

Kleine Einheiten als Trend im Speckgürtel

Neues Projekt mit 40 Quadratmeter-Wohnungen in Langenzersdorf

Autor: Stefan Posch

Im Wiener Speckgürtel ist schon länger ein Trend Richtung Mehrparteien-Häuser zu beobachten. Nun werden auch immer mehr kleine Einheiten im Umland von Wien gebaut. Ein Beispiel dafür ist das Wohnprojekt des Bauträgers Denk Zita zum Wohnglück namens "Mitten in Langenzersdorf" im Norden von Wien. Die Vermarktung der 31 Eigentumswohnungen mit Flächen von 40 bis 105 m² hat nun gestartet, wie der Makler Ideal Real mitteilen lässt.

Harald Grassler, Geschäftsführer von Ideal Real Immobilien, sieht in Langenzersdorf auch eine große Mieternachfrage nach Zwei- und Dreizimmereinheiten. "Kleine Größen sind auch in Langenzersdorf gut zu vermitteln", so Grassler. Generell gebe es in Langenzersdorf eine hohe Nachfrage, da hier ein Großteil der Flächen sich im Eigentum des Stifts Klosterneuburg befinden würden und so Projekte auf Eigengrund Mangelware seien. Die Fertigstellung der Einheiten ist für 2021 geplant.