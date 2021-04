immo flash

Vermarktungsstart für Stadthaus in Graz

Neues Generationen-Wohnprojekt von Silver Living am Griesplatz

Autor: Stefan Posch

© Silver Living

Beim Stadthaus Graz Griesplatz, einem Generationen-Wohnprojekt von Silver Living, wurde kürzlich mit der Vermarktung gestartet. Mit dem Projekt entstehen 18 förderbare Mietwohnungen, wovon 10 Wohnungen mit Größen von ca. 30 bis ca. 71 m² dem Betreuten Wohnen für Seniorinnen und Senioren gewidmet sind. Die Wohnungen verfügen über seniorengerechte Bäder und qualitative Küchen, gemeinsame Aktivitäten können im Gemeinschaftsraum oder im begrünten Innenhof stattfinden. Darüber hinaus gibt es eine für alle Bewohner verfügbare Terrasse im 2. Obergeschoß, die allerdings nicht barrierefrei ist. Die hauseigene Apotheke erleichtert das Beschaffen von Medikamenten und Gesundheitsartikeln. Das Haus mit Nähe zur Grazer Innenstadt wird voraussichtlich im September 2021 fertiggestellt (geplanter Mietbeginn ist Oktober), die Betreuung erfolgt über das Österreichische Rote Kreuz Steiermark. Die Betreuungskraft des Österreichischen Roten Kreuzes Steiermark vor Ort berät und unterstützt in organisatorischen Angelegenheiten und gibt kleine Alltagshilfen. Darüber hinaus werden gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Gedächtnistraining, Bewegungsübungen und Gesellschaftsspiele angeboten. „Unser Anliegen ist es, die Bewohner in ihrem täglichen Leben qualifiziert und vertrauensvoll zu unterstützen“, unterstreicht Beatrix Cichocki-Richtig vom Österreichischen Roten Kreuz Steiermark. Die langjährige Partnerschaft von Silver Living und dem Roten Kreuz Steiermark bürge für den Erfolg des Betreuten Wohnens in der Steiermark.