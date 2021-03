immo flash

VGP will klimaneutral werden

Und das bereits bis 2025

Autor: Charles Steiner

Die Bedeutung von Logistikimmobilien hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen - und damit auch der Druck, sie nachhaltig zu entwickeln und zu betreiben. Der belgische Logistikentwickler VGP hat sich jetzt sehr ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2025 will man klimaneutral sein, so die VGP in einer Aussendung. Darüber hinaus will sich VGP verpflichten, die Scope 1 und 2 Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 2018 um 50 Prozent zu reduzieren. Ein weiterer Schrittin diese Richtung sei das verstärkte Engagement im Bereich BREEAM-Zertifizierung (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), infolgedessen nun 35 Prozent des Portfolios zertifiziert sind, sowie die beträchtliche Ausweitung der Kapazität zur Ökostromerzeugung des Geschäftsbereichs VGP Renewable Energy auf 42,5 MWp. Jan Van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, erklärte: „Unsere Verpflichtung, bis 2025 klimaneutral zu werden, ist mir ein sehr persönliches Anliegen. Ich möchte die notwendigen Veränderungen, die in unserer Hand liegen, umsetzen, um unsere natürlichen Ressourcen für zukünftige Generationen bestmöglich zu erhalten. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass alle unsere Maßnahmen einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft liefern und die Beziehungen zu unseren Stakeholdern wie Mietern, Gemeinden, Investoren, Geschäftspartnern und Mitarbeitern stärken werden.“