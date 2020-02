immo flash

VI-Engineers ausgezeichnet

Award zum Tag: Living Garden erhielt Preise

Autor: Charles Steiner

© VI-Engineers/Alfred Arzt

Für das Wohnprojekt „Living Garden“ in der Seestadt Wien darf sich der Entwickler VI-Engineers über mehrere Preise freuen. Wie der Developer mitteilen lässt, ist die Immobilie mit 56 Mietwohnungen, Apartments, fünf Büros und Retailflächen im Rahmen der Messe Bauen & Energie Messe Wien sowohl mit „Total Quality“ von ÖGNI, den Ögut klimaaktiv Gold-Standard und wurde überdies am Wohnbaukongress mit dem Award „Ökologisches Vorzeigeprojekt 2019“ ausgezeichnet. Das klimaaktiv-Zertifikat ist dabei an VI-Engineers Horst Lukaseder von der Umweltministerin Leonore Gewessler überreicht worden. Dort habe das Projekt 959 von 1.000 möglichen Punkten erhalten, so eine entsprechende Mitteilung. Inge Schrattenecker, Ögut Programmleitung klimaaktiv Bauen und Sanieren: „Um die ambitionierten Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen, braucht es mutige Projektentwickler und engagierte Planungsteams. Gebäude, die den “klimaaktiv Gold Standard„ erreichen, können zu Recht behaupten, dass sie einen wesentlichen Beitrag im Sinne des Klimas leisten.“