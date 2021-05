immo flash

ViennaEstate mit Gewinn

3,8 Millionen Euro Jahresergebnis

Autor: Charles Steiner

Mit einem Jahresergebnis von 3,8 Millionen Euro schließt die ViennaEstate das abgelaufene Geschäftsjahr ab. Wie der Investor und Asset Manager mitteilen lässt, verfüge man nunmehr über ein Eigenportfolio von über 300 Millionen Euro und Assets under Management von über 900 Millionen Euro. Heuer rechnet die ViennaEstate mit dem Überschreiten der Milliardenmarke. Mit einem Umsatz von über 37 Millionen Euro konnte ein Ergebnis vor Steuern von rund 5,4 Millionen Euro erwirtschaftet werden, so die ViennaEstate via Aussendung. Die Eigenkapitalquote betrage 21 Prozent ohne bzw. 37 Prozent mit stillen Reserven. Der Loan-to-Value von 59 Prozent liege auf dem Zielwert der GesellschaftWesentlicher Ertragstreiber im vergangenen Jahr war neben dem Kauf- und Verkauf von Immobilien in Wiener Zinshauslagen vor allem das Dienstleistungsangebot der Gruppe.

Die ViennaEstate verweist auf über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Haupteigentümer ist mit 38 Prozent Günter Kerbler, mit an Bord sind auch Arca, Atlan und Victoria.