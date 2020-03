immo flash

ViennaEstate verkauft Retail-Paket

Handelsflächen gehen an Immo-Investor Ünal

Autor: Stefan Posch

Die ViennaEstate hat ein umfassendes Retail-Paket verkauft, wie heute das Unternehmen via Ad-hoc-Meldung mitteilt. Käufer der Flächen ist die ZLR Zentral Leasing und Realitäten GmbH, eine Immobilien-Tochtergesellschaft der Marysa Beteiligungs GmbH um den Wiener Immobilieninvestor Abdullah Ünal. Das betreffende Portfolio umfasst Handelsimmobilien mit ausschließlich gewerblicher Nutzung an verschiedenen Standorten in Wien und ist zur Gänze vermietet, wie es weiter heißt. „Es handelt sich hier um gewerblich genutzte und vermietete Objekte im Wohnungseigentum, vorrangig außerhalb des Gürtels“, so Helmut Dietler, Vorstand der ViennaEstate Immobilien, zum immoflash. „Als Spezialist für Wohnimmobilien konnten wir mit diesem Verkauf unseren Bestand an gewerblich genutzten Flächen weiter reduzieren. Es freut uns, dass wir einen Partner gefunden haben, der wiederum genau diese Immobilien für sein Portfolio gesucht hat. Auch weiterhin wollen wir mit gleichgelagerten Transaktionen die Struktur unseres Portfolios nachhaltig festigen und suchen im Ankauf Objekte mit dem Fokus Wohnen in und rund um Wien“, so Dietler weiter.

Bereits 2016 hatte die Marsya im Rahmen der Zielpunkt-Insolvenz relevante Handelsflächen erworben. „Mit dem Erwerb des Portfolios erhöhen wir unseren Bestand um ein paar Prozentpunkte. Marktgängigkeit, Branchen-Mix und Größe des Portfolios waren wesentliche Faktoren für uns. Wir sind gut positioniert, um den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und suchen weiterhin nach passenden Immobilien“, kommentiert Ünal den Ankauf.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.