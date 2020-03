immo flash

Vollvermietung im Kolibri Knittelfeld

Clever fit startet neu am Standort

Autor: Gerhard Rodler

Das Kolibri Center in Knittelfeld, das sich im Fondsvermögen des offenen Immobilienpublikumsfonds LLB Semper Real Estate der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (LLB Immo KAG) befindet, erzielt dank neuer Mieter die Vollvermietung.

Das im Jahr 2012 eröffnete Kolibri Center mit einer Fläche von ca. 6.300 m² ist nunmehr vollvermietet. Zu dem Mietermix, bestehend aus den langjährigen Mietern Takko, BIPA, Deichmann, Fussl, Libro und Eurospar, stieß bereits 2019 einer der größten Fitnesscenterbetreiber im deutschsprachigen Raum - Clever fit - dazu.

Außerdem hat sich eine Apotheke für den Standort entschieden. Die Eröffnung der Kolibri Apotheke ist für Anfang April 2020 geplant und bietet Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetik und Wellnessprodukte. "Im Rahmen der aktiven Bewirtschaftung des Centers durch das Asset Management der LLB Immo KAG konnten einerseits zwei hochwertige neue Mieter für den Standort gewonnen und andererseits der Vertrag mit Eurospar, dem größten Mieter, langfristig verlängert werden", freut sich Michael Schoppe, Geschäftsführer der LLB Immo KAG.

Die Stadt Knittelfeld hat in den letzten zwei Jahren großes Augenmerk auf die Entwicklung dieses Stadtteils gelegt, was zur Ansiedelung zahlreicher namhafter Shoppartner an diesem Standort führte.

