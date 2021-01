immo flash

Vorboten des Aufschwungs

410 Ansiedlungsprojekte in Nö in Bearbeitung:

Von Jänner bis Ende Dezember 2020 konnten mithilfe der Wirtschaftsagentur ecoplus 92 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen in Niederösterreich erfolgreich abgeschlossen werden. Durch diese Projekte wurden 654 Arbeitsplätze im Bundesland neu geschaffen und gesichert. Was aber noch viel wichtiger ist: Die Pipeline an noch anstehenden Projekten, hat eine exorbitante Länge. Und das mit steigender Tendenz sogar: „Die Anfragen bei unserem Investorenservice haben in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. ecoplus hat deshalb aktuell rund 410 Projekte in Bearbeitung. Wenn die Firmen davon nur einen Bruchteil umsetzen, entstehen mithilfe unserer Wirtschaftsagentur im kommenden Jahr hunderte neue Arbeitsplätze. Diese Projekte sind die Vorboten des Aufschwungs 2021“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

2021 kann kommen!