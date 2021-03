immo flash

Vorstandswechsel bei Swietelsky

Karriere zum Tag: Harald Gindl folgt auf Walter Pertl

Autor: Charles Steiner

© Swietelsky

Mit Harald Gindl rückt ein Nachfolger von Walter Pertl im Vorstand des Baukonzerns Swietelsky nach. Wie der Aufsichtsrat der Swietelsky mitteilt, scheidet Pertl aus eigenem Wunsch aus dem Unternehmen aus, „verdienstvoll“, wie der Baukonzern in einer Aussendung betont. Seine Position werde intern mit dem bisherigen Bereichsleiter für Rechnungswesen und Controlling, Harald Gindl, nachbesetzt. Gindl kam 2000 zu Swietelsky und hat seit 2007 Rechnungswesen und Controlling in der Funktion eines Bereichsleiters verantwortet, darunter auch das Beteiligungscontrolling für Tochterunternehmen im In- und Ausland.

Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Nagele: „Wir freuen uns, in Harald Gindl eine idealqualifizierte Kapazität aus dem eigenen Haus gewonnen zu haben. Es gilt, den erfolgreichen Weg weiterzugehen und dabei neue Akzente zu setzen. Dafür wünsche ich ihm und seinen Vorstandskollegen Karl Weidlinger, Adolf Scheuchenpflug sowie Peter Gal gutes Gelingen.“ An Walter Pertl richtete er seinen ausdrücklichen Dank: „Neben seinen branchenweit geschätzten fachlichen Kompetenzen hat es der Wiener Walter Pertl verstanden, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein menschliches Vorbild, ein Motivator, Ratgeber sowie Leader mit Interesse und Verständnis für ausländische Märkte zu sein.“