VRG schließt Zinshaussanierung ab

Am Max-Winter-Platz in der Leopoldstadt

Autor: Stefan Posch

VRG Immobilien hat am Max-Winter-Platz im zweiten Wiener Gemeindebezirk eine Zinshaussanierung abgeschlossen.

Für die Sanierung wurde handgefertigter Stuck aus hochwertigem Modellgips neu angebracht und die Fassade hat einen frischen Anstrich bekommen, auch das Stiegenhaus wurde nachhaltig modernisiert.

"Unsere Wertschätzung gilt dem Charakter des Gebäudes. Vor allem die harmonische Einfügung in die Umgebung ist uns wichtig. So bewahren wir das Wiener Stadtbild. Deshalb verlangt die Fassadensanierung besonderes Feingefühl", so Patrick Rezazadeh, Geschäftsführender Gesellschafter der VRG Immobilien

Die VRG stehe für Ankauf, Werterhaltung und Entwicklung von Immobilen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Das Team der Vienna Real Estate Group entwickle den Charakter jedes einzelnen Objektes weiter und ermögliche langfristiges bzw. wertvolles Bestehen, so die VRG Immobilien.