VZI sieht Bedarf für Zusatzqualifikationen

Umfrage für Studierende gestartet

Autor: Stefan Posch

Gerade in Zeiten von Corona wird laut dem Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI) deutlich, dass auch in technischen Berufen umfangreiche Kompetenzen gefragt sind, die über den rein technischen Bereich hinausgehen. Neben neuen Datenschutz- und Gesundheitsrichtlinien würden Projektmanagement-Tools und Building Information Modeling (BIM) im Projektalltag immer präsenter. Aktuell gelte es zudem, mit dem veränderten - teils erhöhten - Kommunikationsbedarf in Zeiten von Corona umgehen zu können.

"Interdisziplinarität, Kreativität, soziale und kommunikative- als auch Managementkompetenzen müssen verstärkt in den Projektalltag einfließen, um den sich wandelnden Anforderungen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden. Mit der aktuellen Krise steigt der Bedarf an diesen Zusatzqualifikationen", ist Andreas Gobiet, Präsident des VZI, überzeugt. Um Studierenden die Möglichkeit zu geben, diese Entwicklung mitzugestalten, geht der VZI jetzt in die zweite Runde mit einer 2019 bereits bei SchülerInnen und technischen Büros durchgeführten Umfrage. Bis Ende April 2020 sind Studierende technischer Universitäten zur Teilnahme aufgerufen. Zur Umfrage kommen Sie hier.

