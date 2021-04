immo flash

Warburg-HIH Invest setzt auf Kitas

Objekt bei München erworben

Autor: Charles Steiner

© Warburg-HIH Invest

Infrastrukturimmobilien sind mittlerweile längst bei Globalinvestoren angekommen. Neben betreubaren Wohneinheiten, Pflege- und Gesundheitsimmobilien rücken immer mehr auch Kindertagesstätten in den Vordergrund. Auch für die Warburg-HIH Invest ist diese Anlageklasse interessant geworden. Diese hat jetzt eine Kita in Eichenau nahe München für ihren offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Zukunft Invest“ erworben. Mit dem Ankauf der Kita in Eichenau hat der Fonds laut Angaben der Warburg-HIH Invest nun ein Investitionsvolumen von insgesamt mehr als 48 Millionen Euro und somit nahezu die Hälfte des Zielfondsvolumens von 100 Millionen Euro erreicht.

Bei der Kindertagesstätte handelt es sich um einen zweigeschossigen Bau, bei dem der Kita-Betreiber „Denk mit!“ 960 m² Mietfläche betreibt. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Die weiteren Flächen sind an eine Personalberatung (Michl-Group) und an eine Praxis für Ergotherapie bis Ende 2025 vermietet. Das Objekt in der Tannenstraße 8-10 mit insgesamt rund 1.300 m² Mietfläche ist somit vollvermietet. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für Jens Nagelsmeier, Head of Transaction Management bei Warburg-HIH Invest, sind Kitainvestment krisensicher und nachhaltig für Investoren: „Das Objekt ermöglicht einen sofortigen Cashflow - und das für einen langfristigen Zeitraum.“