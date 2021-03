immo flash

Warburg-HIH Invest kauft Logistikimmo

Vollvermietetes Objekt mit knapp 30.000 m²

Autor: Charles Steiner

© Warburg-HIH Invest

Die Warburg-HIH Invest hat im Güterverkehrszentrum (GVZ) Großbeeren südlich von Berlin eine Logistikimmobilie für ihren offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“ erworben. Das berichtet die Warburg-HIH heute in einer Aussendung. Die Immobilie in der Märkischen Allee 4-10 ist an die Ingram Micro CFS Fulfillment GmbH vollvermietet. Verkäufer der Logistikimmobilie ist ein institutioneller Immobilienfonds der DWS. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Share Deals. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das geplante Fondsvolumen des „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“ beträgt 500 Millionen Euro. Das Eigenkapitalvolumen in Höhe von 275 Millionen Euro ist bereits vollständig bei institutionellen Investoren eingesammelt. In den vergangenen zwölf Monaten habe der Fonds laut eigenen Angaben ein Portfolio von neun Logistikhallen mit einem Volumen von knapp 250 Millionen Euro aufgebaut. Der Logistikkomplex wurde 2010/11 errichtet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.900 m². Neben den etwa 27.300 m² Logistikfläche sind zudem auf 1.300 m² Büroflächen und 168 PKW-Stellplätze vorhanden.

Lars Bothe, Senior Transaction Manager Germany bei der Warburg-HIH Invest, sagt: „Der Ankauf bedeutet eine weitere wichtige geographische sowie mieterseitige Diversifizierung des Fonds. Das starke Interesse nationaler und internationaler Investoren am Logistikimmobilienmarkt Berlin ist ungebrochen und wurde im Zuge von COVID-19 weiter bestärkt. Wir erwarten in den kommenden Quartalen keine Entspannung des Marktgeschehens aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Core-Objekten wie diesem. Umso erfreulicher ist es, dass wir für unseren Fonds auch diese Logistikimmobilie akquirieren konnten.“