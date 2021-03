immo flash

Warburg-HIH Invest mit neuem Wohnfonds

Zielvolumen 400 Millionen Euro

Autor: Charles Steiner

Mit dem „Warburg-HIH Deutschland Wohnen“ legt die Warburg-HIH Invest einen neuen Wohnimmobilienfonds auf. Das angestrebte Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 400 Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt fünf Millionen Euro. Die avisierte Ausschüttung beträgt 3,25 - 3,75 Prozent p.a. Der Spezialfonds richtet sich insbesondere an Regionalbanken und Sparkassen. Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf Wohnungsneubauprojekten an wachstumsstarken Wohnstandorten in Metropolregionen sowie stabilen Solitärregionen. Erste Ankäufe für den Fonds sind bereits im zweiten Quartal 2021 vorgesehen und vertraglich gesichert. Aktuell liegen bereits von Sparkassen und Regionalbanken Kapitalzusagen von mehr als 150 Millionen Euro für den Erwerb von Objekten zum Portfolioaufbau vor.