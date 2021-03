immo flash

Warburg-HIH kauft in Bayern

Nahversorgungsquartier in Nittendorf erworben

Autor: Charles Steiner

Während der Einzelhandel insgesamt wegen Onlinehandel und Pandemie außerordentlich zu leiden hat, zeigen sich Nahversorger davon unbeeindruckt, was sie für Investoren attraktiv macht. Vor allem dann, wenn es sich um eine Mischnutzung handelt. Die Warburg-HIH Invest hat jetzt das gemischt genutzte Nahversorgungsquartier Bernstein-Center im bayerischen Nittendorf im Kreis Regensburg erworben. Das in der Brunnenstraße 1-3 gelegene, neu errichtete Quartier verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 6.500 m². Neben rund 2.700 m² Mietfläche für Einzelhandel und Dienstleistungen verfügt das Bernstein-Center über 31 Wohnungen mit einer Fläche von rund 1.600 m². Dazu kommen rund 960 m² Mietfläche für ein Fitnessstudio sowie jeweils rund 600 m² für medizinische und soziale Einrichtungen. Langfristiger Hauptmieter ist Edeka mit etwa 2.150 m² Mietfläche. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“. Über den Kaufpreis wurde mit dem Verkäufer, der Oberpfälzer Projektentwicklung GmbH, Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme in den Fonds erfolgt voraussichtlich im Mai 2021.

Das Nahversorgungsquartier ist nahezu vollvermietet, die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit (WAULT) beträgt etwa 12,7 Jahre. Das Bernstein-Center ist das 17. Objekt im Portfolio „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“. Der Fokus liegt auf Immobilien in wirtschaftlich stabilen deutschen Standorten mit einer Einzelgröße von zehn bis 40 Millionen Euro. Die Ausschüttungsrendite beträgt zwischen 4,5 und 5,5 Prozent p.a..