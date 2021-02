immo flash

Wealthcap bringt offenen Büroimmo-Fonds

300 Millionen Euro Eigenkapital als Ziel

Autor: Charles Steiner

Der Real Asset und Investment Manager Wealthcap legt mit dem neuen „Wealthcap Spezial-AIF-SV Büro 8“ erstmals einen offenen Immobilienfonds auf. Das Produkt richtet sich an institutionelle Anleger und verfolgt das Ziel, ein werthaltiges Portfolio mit hochwertigen deutschen Büroimmobilien neu aufzubauen. Als Eigenkapitalziel gibt Wealthcap 300 Millionen Euro an. Um den Fonds möglichst resilient gegen unterschiedliche Markteinflüsse aufzustellen, wird eine breite, mehrdimensionale Diversifikation über Regionen, Städtegrößen, Mieter und Branchen angestrebt, so Wealthcap in einer Aussendung. Wealthcap konnte für den Fonds bereits eine Büroimmobilie zu einem attraktiven Kaufpreisfaktor in Berlins Innenstadt sichern, die Mitte 2021 fertiggestellt wird und aktuell in der Vermietung ist. Neben dem Fokus auf die deutschen A-Städte wird der Fonds auch sehr gute Lagen von B- und C-Standorten beimischen, sofern sich dem Ankaufsprofil entsprechende Möglichkeiten bieten. Rainer Krütten, Geschäftsführer für Investment-, Portfolio- und Asset-Management. „Wir wollen mit unserem ersten offenen Spezial-AIF neue institutionelle Investorengruppen für Wealthcap erschließen. Diese strategische Erweiterung unserer Angebotspalette gerade in dieser schwer zu überblickenden Situation soll unterstreichen, dass wir langfristig auf den vertrauten und vielfältigen deutschen Büroimmobilienmarkt setzen.“ Durch aktives Immobilienmanagement sollen Werte gesichert und auch gesteigert werden − unter anderem durch die Umsetzung von ESG-Maßnahmen an den Objekten