immo flash

Mietwucher zu Weihnachten

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Mieten, die ein Vielfaches der Retailmieten im „Goldenen Quartier“ ausmachen für eine ungeheizte Holzhütte. Und dazu noch jede Menge angeblicher Insidergeschäfte. Das Geschäft um die Christkindlmärkte ist alles andere als „heilig“, enthüllt der morgige immo7-Beitrag.

Außerdem: Trotz Wohnungsknappheit stehen in Deutschland hunderttausende - leistbare (!) - Wohnungen leer. Warum das so ist, und warum das auch in Österreich auch der Fall ist, ebenfalls in der morgigen Ausgabe von immo7-News.

Und: Warum die Immobranche 2019 buchstäblich in den Himmel gewachsen ist - und wie es in Österreich ausgesehen hatte.

So melden Sie sich bei immo7 News an: Einfach auf immoseven.at klicken, Daten eingeben und abonnieren. Schon werden Sie jeden Freitagmorgen mit den wichtigsten Nachrichten der Woche in unserem Web-TV-Format versorgt!