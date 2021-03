Immobilien Magazin

Wer soll das bezahlen?

Seit der Coronakrise agieren die Banken bei der Finanzierung von Immoblienprojekten vorsichtiger. Nicht nur deswegen werden alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die Immobilienbranche zunehmend wichtig.

Autor: Stefan Posch

Die Immobilienbranche zeigte sich bis dato, mit Ausnahme mancher Assetklassen wie Hotel und Retail, coronaresistent.

Aber bei der Finanzierung von Immobilienprojekten könnten auf Bauträger schwierigere Zeiten zukommen. Insbesondere was die Eigenkapitalquote betrifft, werden Banken wohl auf kurz oder lang restriktiver vorgehen müssen.

"Das Finanzierungsumfeld ist weiterhin positiv, bei selektiver Vorgangsweise", erklärt Reinhard Madlencnik, Leiter des Bereichs Real Estate der UniCredit Bank Austria. Die bisher geübte Finanzierungspraxis werde pandemiebedingt adaptiert, vor allem im Hinblick auf bestimmte Assetklassen. Gute Bonitäten bei Projekt und Betreiber sind laut Madlencnik aktuell noch mehr in den Vordergrund gerückt. "Diese Anforderungen können sich auch in der notwendigen Eigenkapitalquote niederschlagen", gibt er zu bedenken.

Neue Regularien

Aber nicht nur die Coronakrise sorgt dafür, dass die Eigenkapitalquote für Bankfinanzierungen steigen wird. Auch die immer restriktiveren Regularien, wie etwa Basel IV, werden wohl dafür sorgen, dass der Anteil von Eigenkapital bei einer Projektfinanzierung steigen wird. Alternative Finanzierungsmodelle rücken deswegen immer mehr in den Vordergrund.

"Aus meiner Sicht spielentscheidend für die Finanzierung von Immobilienprojekten wird weiterhin eine solide Projektkalkulation sein, und zwar gepaart mit zukünftig stärker diversifizierter Eigenkapitaldarstellung, unter anderem durch Mezzaninekapital, Crowdinvesting oder solide Garantien. Aber natürlich können die neuen Regularien auch dazu führen, dass nicht ausgereifte und daher sub-optimale Immobilienprojekte durch erhöhte Eigenkapitalerfordernisse wirtschaftlich schwieriger darstellbar und daher nicht realisierbar sein werden. Für uns ist das Ansporn, mit unseren Kunden gemeinsam an optimalen Lösungen zu arbeiten", meint Madlencnik.

Mezzanine als Lückenfüller

Auch Florian Koschat, CEO von Pallas Capital, sieht eine Verschärfung bei der Risikoaversion bei den Kapitalanforderungen der klassischen Finanzinstitute, wie etwa Banken oder Versicherungen durch die Pandemie. "Dies führt zu einer Verknappung an klassischen Immobilienfinanzierungen. Die Nachfrage nach Kapital ist von Seiten der Projektentwickler allerdings nach wie vor hoch. Die hierdurch entstandene Finanzierungslücke kann durch Mezzaninekapital zum Teil geschlossen werden."

Pallas Capital tritt neben der Tätigkeit als Dienstleister bei der Strukturierung von Immobilienfinanzierungen auch als Initiator eines Alternativen Investmentfonds auf. "Der Pallas Capital High Yield R.E. SICAV stellt Mezzaninekapital für hochqualitative Immobilienprojekte zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten können wir dadurch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil abbilden. Dies kann für professionelle Investoren als Beimischung und Renditebaustein eine zielführende Ergänzung für die bestehende Vermögensallokation darstellen", erklärt Koschat.

Ein weiterer Anbieter von Mezzanine-Fonds ist das Unternehmen Fonto Capital. "Fonto Capital bietet nicht nur den Zugang zu Investoren bzw. spezialisierte Mezzanine-Fonds an, sondern auch Full-Service Beratungsdienstleistungen um den gesamten Finanzierungsprozess zu begleiten", so Arik Alaev, Founder und CEO des Unternehmens. "Dazu zählt zum Beispiel die Erstellung von Business Plänen, strategische Berücksichtigungen in der Kapitalstrukturierung sowie die Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses von Finanzierungsanfrage bis zum Closing und wenn gewünscht sogar nachdem bereits das Geld geflossen ist. Unser Ansatz ist: Der Kunde kommt mit einem Finanzierungsanliegen zu uns und wir kümmern uns um den Rest", erklärt er.

Auch Alaev sieht durch die Corona-Krise eine spürbar erhöhte Nachfrage nach Mezzaninekapital: "Die Banken haben sich entschlossen durch die Gesundheitskrise gewisse Assetklassen, wie etwa Hotels, restriktiver zu finanzieren bzw. ihre Eigenkapitalforderungen für andere Klassen deutlich zu erhöhen und leider kam es aus Kapazitätsgründen zu verspäteten Auszahlungen oder verbindlichen Finanzierungszusagen." Um diese Kapitallücken durch fehlende Senior Finanzierungen zu füllen, hätten Immobilienentwickler vermehrt auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten gesetzt.

Abgesehen von der vorherrschenden Coronapandemie, müssen sich Bankhäuser laut Alaev auch zunehmend mit aktuellen Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit, ESG und Basel IV befassen, was zur logischen Konsequenz haben wird, dass mehr Eigenkapital von Entwicklern gefordert sein wird.

Weiter Investoreninteresse

Doch sind Mezzaninekapitalgeber bereit, in diesem steigenden Ausmaß Kapital zu Verfügung zu stellen? "Absolut. Einige unserer Fonds, die bei unseren Entwicklern investieren, haben mir kürzlich berichtet, dass sie sehr gute Erfahrungen mit dem Thema Fundraising gesammelt haben und hier ein starkes Interesse seitens institutioneller Investoren in spezialisierten Mezzanine- oder Whole-Loan-Funds zu investieren besteht", sieht Alaev diesbezüglich kein Problem. Auch Koschat sieht Immobilien weiterhin als eine attraktive Asset-Klasse für Investoren an. "Während der Corona-Krise sind die Immobilienpreise in vielen Städten sogar im Schnitt gestiegen. Insbesondere in Zeiten des Niedrigzinsumfelds stellen Mezzaninfinanzierungen für Immobilienprojekte eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar", meint der Pallas Capital-CEO. Und das Zinsumfeld wird sich zumindest in der nächsten Zeit wohl nicht ändern. "Kurzfristig wird die Zinsentwicklung sicherlich auf dem aktuellen Niveau bleiben. Mittelfristprognosen sind aber auf Grund der bekannten Themen mit Unsicherheit behaftet und daher nur in einer Bandbreite darstellbar", prognostiziert Reinhard Madlencnik,

Neu am Markt ist auch die Vermittlungsplattform Mezzalite, auf der Kapitalwerber wie Immobilienentwickler die wichtigsten Daten ihres Immobilienprojektes eingeben und alle erforderlichen Dokumente hochladen können. "Die Nachfrage nach Mezzanine-Kapital ist deutlich gestiegen. Doch wir haben in den letzten Jahren auch beobachtet, dass es für Kapitalsuchende mitunter sehr schwierig ist, den zu den eigenen Projekten passenden Finanzierungspartner zu finden", sagt Georg Stampfl, Geschäftsführer und Co-Gründer von Mezzalite. "Gleichzeitig stellt es auch für potenzielle Kapitalgeber eine Herausforderung dar, Immobilienprojekte zu finden, die den jeweiligen Investmentkriterien entsprechen", so Stampfl. Im Extremfall würden die beiden Partner erst bei der Unterlagenprüfung daraufkommen, dass sie gar nicht zusammenpassen. Mezzalite hat sich zum Ziel gesetzt, solche Missverständnisse zu vermeiden. "Unser Ziel ist es, den Prozess zur Vergabe von Mezzanine- Kapital im Immobilienbereich in zunehmendem Maße zu vereinfachen, zu standardisieren und zu professionalisieren", sagt Stampfl.

Crowd als Finanzierer

Eine weitere Möglichkeit den erforderlichen Eigenkapitalanteil zu füllen, sind Crowdinvestments. "Crowdfinanzierung eignet sich für Projekte bis zu zwei Millionen Euro. Crowdfinanzierungen sind günstiger für den Emittenten und recht rasch zu realisieren. Der Zinssatz beträgt in Summe etwa 10 bis 12 Prozent", erklärt Mario Gruber, der Ende 2020 mit der Crowdinvestment-Plattform Zinsquartier gestartet hat. Crowdinvestments werden laut Gruber vonseiten der Projektentwickler sehr gut angenommen: "Wir verzeichnen hier eine stetig steigende Nachfrage. In der Regel werden 80 Prozent über Banken finanziert, etwa 20 Prozent mittels Eigenkapital. Von diesen 20 Prozent wiederum wird etwa die Hälfte über Crowdinvestments finanziert. Diese bieten eine attraktive Möglichkeit, Projekte schneller anzugehen, was viele Projektentwickler klarerweise begrüßen", so Gruber, der damit rechnet, dass sich das Volumen der Crowdfinanzierungen durch Basel 4 und die höheren Eigenkapitalerfordernisse in etwa verdoppeln wird.

EU-weite Crowdinvestments

Die rechtliche Grundlage für Crowdinvestments bildet das Alternativfinanzierungsgesetz. Ein positiver Schritt ist laut Gruber zudem die aktuelle EU-Verordnung. "Diese schafft die Möglichkeit für europaweite Crowdinvestment-Kampagnen.

Damit wird der Einstieg auch für Anleger einfacher. Denn vor der EU-Regelung war für grenzüberschreitende Finanzierungen eine Genehmigung der jeweiligen Finanzmarktaufsicht notwendig", erklärt Gruber.

Vergleicht man klassische Mezzanine-Finanzierungen mit Crowd-Investments tun sich ein paar Unterschiede für Projektenwickler auf. "Die einen arbeiten mit institutionellen Geldern, die anderen vorwiegend mit dem Geld von kleineren Anlegern. Klassische Mezzanine-Finanzierer können größere Tickets stemmen und komplexere Deals strukturieren", meint Alaev. Zudem bestehe die Möglichkeit mit dem richtigen Finanzierungspartner bis zu 100 Prozent der Kapitalstruktur, sprich den gesamten geforderten Eigenmitteln, durch Mezzanine zu finanzieren.

"Weiters ist die Crowd limitiert, was die Höhe des Funding Volumens anbetrifft und klassische Mezzanine-Investoren haben hier keine Limits. Der Sweet Spot der meisten Investoren, mit denen wir arbeiten liegt zwischen 5 und 25 Millionen Euro pro Investmentticket", erklärt Alaev. Nimmt man Gelder von der Crowd in Anspruch, muss der Projektentwickler zudem beachten, dass die Laufzeit nicht flexibel ist. "Man ist hier tatsächlich fixiert. Es gibt Vorgaben, die die Investmentlaufzeiten regeln", führt Gruber aus.

Neue Vorstöße bei der Finanzierung gibt es auch aktuell im Bereich Blockchain und Tokenisierung. "Für mich ist ein Einstieg hier aber noch etwas verfrüht. Ich bleibe da aktuell lieber in der Beobachterrolle. Ein Markt braucht schließlich immer auch eine gewisse Nachfrage und die ist für mich hier noch zu gering", sieht Gruber den Markt noch nicht bereit für die neuen Technologien.

Auch wenn alternative Finanzierungen einen immer wichtigeren Anteil am Markt einnehmen werden. Die klassische Bankenfinanzierung wird wohl noch lange die Basis für die Finanzierung von Immobilienprojekten bilden. "Erfahrene Bankpartner bieten der Immobilienwirtschaft professionelle Lösungen unter Anwendung ihres großen Markt-Know-hows.

Wir als Bankpartner sind an nachhaltigen und langfristigen Kundenbeziehungen interessiert. Der Vorteil einer Bankfinanzierung liegt daher vor allem in der Verlässlichkeit und Stabilität, aber auch in der Flexibilität bei geänderten Rahmenbedingungen. All das ist in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig", ist Reinhard Madlencnik überzeugt.