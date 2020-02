immo flash

Wer kommt ins Viertel Zwei?

Morgen im immo7: Die Details um das neue Hotel

Autor: Stefan Posch

Welche Hotelmarke kommt in das Viertel Zwei? Wie schauen die Pläne für das neue Haus aus? Das gibt es morgen exklusiv in den brandneuen immo7 News. Und: Wie Künstler sha! der Alten Post in Wien neues Leben einhauchen will und wo man in Venedig für wenig Geld eine Insel kaufen kann.

Die - großteils exklusiven - Antworten auf diese Fragen morgen, Freitag, ab 8.00 auf www.immoseven.at. So melden Sie sich bei immo7 News an: Einfach auf immoseven.at klicken, Daten eingeben und abonnieren. Schon werden Sie jeden Freitagmorgen mit den wichtigsten Nachrichten der Woche in unserem Web-TV-Format versorgt!