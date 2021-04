immo flash

Why not vintage? eröffnet in Wien

Neues Modekonzept in der Goldschmiedgasse

Autor: Stefan Posch

© Colliers International

Das Modekonzept „Why not vintage?“ eröffnet einen Store in der Wiener Goldschmiedgasse 7a. Vermittlung wurden die Flächen durch Colliers.

Hinter der Marke „Why not vintage?“ steht Beata Branka, eine prominente Modekennerin, die auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Verkauf von exklusiven Kollektionen in der Wiener Innenstadt zurückblicken kann. Mit ihrem neuen Konzept wird sie künftig auf rund 200 m² Handtaschen, Kleider und Accessoires luxuriöser Marken wie Louis Vuitton, Prada und Gucci präsentieren. Das Konzept „Why not vintage?“ liegt nicht nur im Trend, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Es steht für ausgewählte Stücke in makellosem Zustand und zu leistbaren Preisen. „Wir freuen uns darüber, dass wir für das zukunftsgerichtete Konzept “Why not vintage?„ eine Top-Location in der Wiener Innenstadt im exklusiven Umfeld der Goldschmiedgasse finden konnten. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Marken wie Versace, Philipp Plein und Newone gelegen, stellt “Why not vintage?„ eine hervorragende Aufwertung und Ergänzung des Standortes dar, der auch durch die Eröffnung des Rosewood Hotels im Jahr 2023 weiter an Prestige gewinnen wird.“, so Tanja Tanczer, Head of Retail bei Colliers.