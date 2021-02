immo flash

Widok Towers bekommen Show Room

S+B Gruppe stellt Einrichtung fertig

Autor: Charles Steiner

© S+B Gruppe

Die Widok Towers der S+B Gruppe in der polnischen Hauptstadt Warschau befinden sich im Endspurt. Die Immobilie, die sich im Besitz der Commerz Real befindet, hat bereits eröffnet, es finden nur mehr kleine finale Bauarbeiten statt. Nun hat die S+B Gruppe hat die Einrichtung eines ca 500 m² großen Showrooms im 10. Stock der Widok Towers in Warschau fertiggestellt. Das 27-stöckige Gebäude befindet sich am Fuße der Rotunda an der Kreuzung der Jerozolomskie- und Marszalkowska-Straße, direkt über der Metrostation Centrum. Eine ideale Lage an einem dynamischen Ort inmitten von vielen Geschäften, Restaurants und Cafés.

Die zu 100 Prozent industriell gefertigten „Element-Fassaden“ sorgen für eine seltene Kombination aus maximalem Tageslicht, einem fantastischen Blick auf den Kulturpalast und die gesamte Warschauer Innenstadt sowie normalerweise schwer zu realisierende öffenbare Fenster. Diese und viele andere hochmoderne technische Merkmale und umweltfreundliche Lösungen erleichtern die Beantragung der LEED Platinum-Zertifizierung.

Die Widok Towers, die sich im Besitz des deutschen Investors Commerz Real befinden, bietet 34.779 m² Fläche, die für Einzelhandel, Büros und herrliche Panoramaterrassen zur Verfügung