Wieder Wohnpreisrekorde in Deutschland

Preistendenzen verstärken sich wegen Pandemie

Autor: Charles Steiner

Die Coronapandemie hat die Preise für deutsche Wohnimmobilien noch weiter steigen. Laut dem Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) sei mit 175,3 Punkten gegenüber dem Basisjahr 2010 (100 Punkte) im ersten Quartal dieses Jahres neuerlich ein Höchstwert erreicht worden. Verglichen mit dem ersten Quartal 2020, das noch weitgehend unbehelligt von der Covid-19-Pandemie war, erhöhten sich die Immobilienpreise insgesamt um 6,2 Prozent, gab der vdp nach Auswertung der Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten für den gesamtdeutschen Markt bekannt. Die unverändert hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien ließ deren Preise weiter steigen, in Summe um 8,4 Prozent. Bei selbst genutztem Wohnraum war der Preisanstieg mit 9,4 Prozent noch etwas höher, Mehrfamilienhäuser verteuerten sich um 7,6 Prozent. Die Steigerungen von Neuvertragsmieten beliefen sich auf 2,3 Prozent, nach 3,9 Prozent im ersten Quartal 2020. Grund für die etwas geringere Mietdynamik im Vergleich zum Vorjahr sind die vielerorts geltenden kommunalen Regelungen zur Dämpfung des Anstiegs bei Neuvertragsmieten. Mit einem Plus von 5,3 Prozent für Wohnimmobilien insgesamt und von 7,3 Prozent für selbst genutztes Wohneigentum verzeichneten die Top 7-Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart erneut deutliche Preisanstiege. In Hamburg und Düsseldorf lagen die Zuwächse für selbst genutztes Eigentum mit 8,8 Prozent und 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal am höchsten. Das Preiswachstum bei Mehrfamilienhäusern lag in den sieben Metropolen bei durchschnittlich 4,8 Prozent.

"Ein Jahr nach Pandemiebeginn zeigt sich: Der deutsche Immobilienmarkt hält der Covid-19-Krise stand", betonte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Gleichwohl sind Pandemie-Auswirkungen nicht von der Hand zu weisen: Wohnimmobilien werden noch deutlich stärker wertgeschätzt als vor der Covid-19-Krise, so dass sie sich weiter kontinuierlich verteuern."